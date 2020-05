Peter Maes over 'zijn' Lokeren en de problemen van Lommel: "Wat moet je zeggen tegen iemand van 88 jaar?"

Peter Maes heeft fantastisch werk geleverd bij Lommel en de club gered van degradatie nadat hij ontslagen werd bij Lokeren. Nu dreigt dat in het water te vallen als de club zijn proflicentie niet krijgt voor het BAS. De veelbesproken coach heeft er een woelige tijd opzitten...

Maes werd genoemd in 'Propere Handen' en moest weer van nul herbeginnen na alle krediet dat hij had opgebouwd. “Ik wilde via het voetbal Lommel iets teruggeven”, zegt hij in De Zondag. “Ik hoopte ook mezelf terug te vinden. Na alles wat ik had meegemaakt, wilde ik zó mijn trainerscarrière niet beëindigen. Daar had ik niet mee kunnen leven. Ik wilde bewijzen dat ik nog steeds dezelfde Peter Maes was. De coach die ik vroeger was. Want wat ik eerder gepresteerd had, was helemaal weggeveegd. Er was een hele perceptie gecreëerd. Ik ben de strijd aangegaan, voor en met mezelf."

Lommel redde hij, Lokeren ging intussen failliet. "Ik heb Roger Lambrecht toen even gebeld. Het was een kort gesprek, maar dan vooral omdat hij nog heel moeilijk hoort. Het was best emotioneel. Tegen iemand van 88 jaar kan je alleen maar zeggen dat hij het niet zo hard moet aantrekken."

Nieuw contract?

"En de licentiemoeilijkheden van Lommel nu? Ik was zeer verbaasd. Nu wordt er gewerkt op twee pistes: een grote investeerder ofwel lokale ondernemers. Het zou allemaal nog wel kunnen meevallen. Als Lommel het haalt voor het BAS gaan we kijken of ik een nieuw contract teken. Maar ik wil in eerste instantie dat Lommel SK blijft bestaan."