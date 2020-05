Ariël Jacobs vreest voor fysieke paraatheid spelers: "Als ze terugkeren zitten ze nog maar op 10%"

In navolging van Frankrijk en Nederland zou de Belgische competitie ook wel eens vroegtijdig stopgezet kunnen worden. Vooralsnog is er nog heel wat onduidelijkheid over en dat leidt tot fysieke problemen voor de spelers volgens Ariël Jacobs.

"De spelers gaan noog hebben aan een voorbereiding van zes weken, vooraleer ze weer wedstrijdfit zouden zijn. Ondertussen zijn ze al meer dan een maand niet actief en moeten ze hun conditie op peil houden. Het is alsof ze met vakantie zijn", laat Jacobs verstaan.

"Als ze nu zouden hervatten, dan zitten ze op 10% van hun fysieke paraatheid. Het risico op letsels is dan enorm groot, zeker na zo'n lange inactiviteit. Ik denk dat het voor spelers moeilijk is gezien de onduidelijkheid. Ze weten niet of het nog zin heeft. Ze varen een onbekende koers, zonder einddoel."

Voorlopig is het afwachten wat de regering zal beslissen. "Ik denk dat de voetbalbond hun beslissing zal nemen op basis van wat de overheid zal zeggen. Ik denk dat als een grote competitie als de Ligue 1 zo'n beslissing neemt, dat we daar veel uit kunnen leren."

Het zal vooral wachten zijn tot er een vaccin is. Maar kan het voetbal zo lang wachten? "Het spelen met een mondmasker kan een oplossing zijn, maar dat lijkt me enorm ingewikkeld. Wat als iemand zijn mondmasker afvalt? Moeten we dan elke keer het spel stilleggen? Voetbal is een contactsport, dus dat valt niet te vermijden.

Ook voor de fans zal het nog een zware beproeving worden. "Als er binnenkort wedstrijden worden gespeeld, nog voor er een vaccin is. Dan zal dat zonder publiek zijn en dat lijkt me niet gemakkelijk voor de fans."