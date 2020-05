Julien De Sart reageert op mogelijke transfer naar Standard

Een dikke week nu al wordt Julien De Sart gekoppeld aan een terugkeer naar zijn oude club, Standard. De Kortrijkse middenvelder wou nu wel even de puntjes op de i zetten.

In een interview met de RTBF ging De Sart in op de vermeende interesse. "Dat zijn geruchten, er is niets concreets", vertelde hij. "Het is jammer dat mensen zulke geruchten lanceren en dat werk niet overlaten aan de mensen met wie ik werk."

Hij sluit wel niets uit en wil een stap vooruit zetten. "We werken hard aan de beste oplossing voor mijn toekomst, maar het is ook goed mogelijk dat ik bij Kortrijk blijf. Ik wil proberen een stap hogerop te zetten en Standard is dat wel, maar ook andere clubs zijn een stap vooruit. We zullen zien welke aanbiedingen er komen."