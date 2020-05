Voorzitter Kustboys leeft op goeie moed en kijkt hoopvol naar de toekomst: "Ik hoop het verhaal van Nice mee te maken"

't Is bang afwachten aan 't Zeetje... Ondanks het positieve nieuws over de overname vorige week blijven de fans van KV Oostende nog een slag om de arm houden. Ze hebben ook zoveel meegemaakt de voorbije zes maanden.

"We zouden dit seizoen zo graag met een positieve noot afsluiten", zucht Peter Van Nuffel, voorzitter van supportersfederatie Kustboys Oostende. "Van voor Nieuwjaar tot nu is het een rollercoaster van emoties geweest, zowel sportief als extrasportief. Tot vorige week eindelijk die doorbraak er kwam. Maar een fantastisch seizoen kan je dit niet noemen."

Het hoofdstuk Coucke willen we afsluiten

Een hoofdstuk uit de clubgeschiedenis dat ze zo snel mogelijk willen afsluiten aan de Kust. "Het was aangekondigd na het vertrek van Coucke. Maar heel die historie is wel moeilijk te verteren, zelfs nu hij water bij de wijn gedaan heeft en iedereen zijn gezond verstand gebruikt heeft. Maar ja, afsluiten, dat is wat de supporters nu willen doen. We willen daar niet meer op terugblikken."

De woorden die de nieuwe eigenaars van PMG spraken in de kranten heeft wel nieuwe moed gegeven. "Het belangrijkste is dat ze realistische praat verkopen. Wij zijn geen topclub. Dat ze zeggen dat we de eerste vijf jaar geen play-off 1 moeten verwachten, dat is goed. Dan gaan de supporters zich daar ook niet op vastpinnen. En wat ook belangrijk is: ze willen de kaart van de jeugd trekken. Hopelijk ook eigen jeugd. Dat is waar KVO terug naartoe moet."

PMG moet hier slagen met zijn businessmodel

Maar eerst wachten op die uitspraak van het BAS. "Als we de licentie hebben, kunnen we vertrokken zijn voor een mooi project. Ik hoop dat we hier het verhaal van Nice kunnen meemaken. Een kleine Franse club die opklimpt naar een constante in de linkerkolom. PMG kan het zich ook niet permitteren om een derde maal te falen met dit model. Ze zijn al met Barnsley en Thun de mist ingegaan. Ik denk dat ze nu er echt alles aan gaan doen om te slagen."

't Is echter allemaal nog met twee woorden spreken. "Nu een negatief advies krijgen van het BAS, dan zou de teleurstelling enorm groot zijn na de lichte euforie van vorige week. Trouwens, als je de schulden ziet van al die andere clubs... Wij zouden dan met de minste schulden ten onder gaan? Dat zou een schande zijn!"