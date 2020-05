De Witte ziet geen andere oplossing: "Het standpunt van Gent is dat we een solidariteitsmechanisme op gang moeten brengen"

"Een solidariteitsfonds gaat er komen en misschien moeten we dat voor de toekomst ook doen." Dat is de mening die AA Gent-voorzitter Ivan De Witte heeft. Om tot een oplossing in de Pro League te komen, is dat ook noodzakelijk.

"Het is een moeilijke vraag, maar het standpunt van AA Gent is dat we finaal toch naar een solidariteit tussen clubs zullen moeten gaan", zegt hij in de Sporza-podcast De Tribune. "Onder welke voorwaarden en in welke formule, dat moeten we bekijken. Maar dat er een solidariteitsmechanisme op gang zal moeten komen binnen de Pro League, daar sta ik geweldig achter." Het is cruciaal in de onderhandelingen binnen de Pro League. Het stopzetten van de competitie, de competitieformule volgend seizoen, de verdeling van Europese tickets, mogelijke schadeclaims van de tv-rechtenhouders en een solidariteitsfonds. Het ligt allemaal op de tafel. En ze zijn niet meer los van elkaar te koppelen." De Witte verwacht binnen twee weken een oplossing. "Los van de crisis moeten we misschien een buffer hebben voor noodgevallen. Natuurlijk moet dat fonds geen slecht beheer opvangen. Ik geef Club Brugge gelijk als ze zeggen dat andere clubs niet moeten instaan voor slecht beheer."