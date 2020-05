Simon Mignolet overladen met lof: "Beste doelman in België van de voorbije 10 jaar"

Als er bij Club Brugge de voorbije jaren een doelmannenprobleem was dan is dat sinds 5 augustus 2019 helemaal van de baan. Dat is de dag waarop Simon Mignolet zijn kribbel zette bij blauw-zwart.

Butelle, Vermeer, Bolat, Horvath, Letica en Gabulov konden allemaal niet overtuigen bij Club Brugge. Toch niet over een heel seizoen. Met Simon Mignolet heeft blauw-zwart nu iemand die rust brengt in de ploeg en waar iedereen blindelings op vertrouwt. "Ze behielden de basis van hun elftal en hebben er nog meer kwaliteit aan toegevoegd. En Club Brugge heeft eindelijk een keeper gevonden", sprak Hein Vanhaezebrouck bij RTBF over de Brugse dominantie. "Niet zomaar een doelman! De beste die de Belgische competitie de voorbije tien jaar heeft gezien", was HVH lovend over de doublure van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels..