Gaat Gent wel met de jackpot lopen? "Louwagie dacht aan 10-15 clubs die zouden aankloppen, nu nog aan 3-4"

Wat gaat er deze zomer gebeuren met Jonathan David. Het absolute goudhaantje van de Jupiler Pro League zou wel eens voor een transfer willen gaan, al wil Gent hem liever nog een jaar houden. Zijn prijskaartje zou wel eens een probleem kunnen worden.

Door de coronacrisis gaat er uiteraard minder geld voor handen zijn om transfers te doen. De 20-jarige David wordt door de Buffalo's op 25 miljoen euro geschat en dat willen ze er ook voor krijgen. Maar is dat realistisch?

“Gent wilde vorig jaar dat David de club trouw bleef om zijn volledig potentieel te tonen. Dat heeft hij gedaan. Hij is klaar voor de volgende stap”, aldus zijn makelaar Nick Mavromaras in The New York Times.

Maar hoeveel clubs gaan dus aan die vraagprijs willen/kunnen voldoen. “Louwagie verwachtte in normale omstandigheden dat er tien à vijftien clubs zouden aankloppen voor David. Nu denkt hij dat het er drie à vier zullen zijn”, zegt Mavromaras nog.