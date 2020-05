Verrassende wending bij Anderlecht: doelman die als vertrekker werd aangekondigd tekent een nieuw contract

Een verrassende wending bij Anderlecht. Jonge doelman Rik Vercauteren gaat zijn eerste profcontract tekenen bij de club. Nog niet zo lang geleden werd er nog verkondigd dat hij zou vertrekken.

De 18-jarige Rik Vercauteren gaat zijn eerste profcontract bij RSC Anderlecht tekenen, schrijft La Dernière Heure dinsdagochtend. Hij zou zijn lot tot medio 2022 aan de Belgische recordkampioen verbinden.

Vercauteren was na de winterstop derde doelman bij paars-wit na titularis Hendrik Van Crombrugge en diens doublure Davy Roef. Voor de winterstop kwam hij ook nog na Thomas Didillon in de pikorde. Volgend seizoen is Vercauteren wellicht opnieuw derde doelman.

Het nieuwe contract van Vercauteren is een verrassende wending, want er werd over een vertrek gesproken.