D-day voor de Rouches: zakt Standard voor het eerst sinds 1921 weg uit de hoogste afdeling?

Maandag was het aan KV Oostende om zich voor het Belgisch Arbitragehof voor Sport te verdedigen in verband met hun proflicentie. Dinsdag is het aan Standard.

De licentiecommissie was niet mals voor Standard en verwees de Luikse club terug naar tweede amateurklasse. Ten eerste waren er tekengelden niet betaald en ten tweede was er te weinig kapitaal. De betalingen van de tekengelden werden meteen afgehandeld, maar de nodige miljoenen bij elkaar zoeken leek een groter probleem. Ex-speler en clubicoon Axel Witsel schoot te hulp en kon ook Marouane Fellaini overtuigen om financieel bij te springen. Maar zal het volstaan? Als Standard geen licentie krijgt voor het BAS dan wordt de G5-club terugverwezen naar tweede amateurklasse. De laatste keer dat de Rouches niet op het allerhoogste niveau in ons land actief waren dateert van 1921.