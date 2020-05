Nilis zet deur voor terugkeer Anderlecht open... Wij zouden zeggen: niet twijfelen

Heel de Anderlechtse supportersschare werd dinsdag aangenaam verrast door een interview van Luc Nilis. Die zit momenteel zonder werk en zou een aanbieding van ex-club Anderlecht zeker overwegen. "Vincent mag altijd bellen", zei hij. Doen! Zouden wij zo zeggen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Pär Zetterberg zich met het aanvallende compartiment zou bezighouden, maar we weten allemaal hoe dat intussen is afgelopen. Het verschil tussen Zetterberg en Nilis? Het icoon van de Brusselse club verdiende de voorbije zes jaar zijn brood met het beter maken van de aanvallers van PSV en VVV Venlo.

Jeugd efficiëntie leren

Nilis heeft na het aflopen van zijn huidig contract aangegeven dat hij hogerop wil. Anderlecht is in volle wederopbouw en daar wil hij wel deel van uitmaken. De man met de beste traptechniek die ooit in België te bewonderen was, heeft nog steeds een zwak voor zijn ex-club.

En paars-wit zit met jongens als Amuzu, Doku, Lokonga... die wel wat traptraining en lessen in efficiëntie kunnen gebruiken. Problemen om het praktisch voor te doen, zal hij alvast niet hebben. Regelmatig doken er de voorbije jaren filmpjes op waarbij de voormalige spits van Anderlecht en PSV balletjes met heel veel precisie deponeerde waar hij het wou.

Niet zoals met Zetterberg

Anderlecht staat natuurlijk momenteel niet te springen om de trainersstaf weer uit te bouwen, maar kan je de expertise van Nilis - als die zo vrij wordt aangeboden - weigeren? De supporters zouden het uiteraard wel zien zitten, als hij meteen een juist en welomschreven takenpakket zou krijgen. Niet dezelfde fout maken als met Zetterberg dus...

Bij PSV kreeg hij veel erkenning voor het werk dat hij met de aanvallers deed. In België is het gebruik van een spitsentrainer nog niet algemeen ingeburgerd. Maar in dit geval lijkt het ons het proberen waard...