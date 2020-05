De coronacrisis betekent slecht nieuws voor de marktwaarde van Eden Hazard

Covid-19 heeft een enorme impact op het voetbal en dat zet zich nu ook door naar de marktwaarde van verschillende sterspelers.

Zo is Eden Hazard een van de spelers waarvan de prijs enorm gedaald is. De Rode Duivel zag zijn marktwaarde met zo'n 25 tot 30% dalen. Naast een moeilijk seizoen heeft dus ook het Coronavirus invloed gehad op de enorme daling van Hazard's marktwaarde.

Hazard had in februari nog een marktwaarde van 136 miljoen euro, maar vandaag de dag is de 29-jarige vleugelspeler nog maar tussen de 95 en 101 miljoen euro waard. Een daling van zo'n 35 tot 41 miljoen euro.

Het is ook door de financiële beperkingen van vele clubs, dat enorme bedragen niet zullen neergeteld worden aankomende zomer.

Naast Hazard zagen ook andere sterren hun marktwaarde flink dalen. Zo zag de duurste speler ter wereld Mbappe zijn marktwaarde van 225 miljoen euro naar 177-188 miljoen euro dalen en ook zijn ploeggenoot zakte van 175 miljoen euro naar 137-149 miljoen euro.