Mehdi Bayat hoopt dat het voetbal snel weer terugkeert: "We hopen midden juni de trainingen te hervatten"

De aankondiging dat de sportwedstrijden in België tot 31 juli afgelast worden zal ervoor zorgen dat de Pro League kan beginnen nadenken over het verdere vervolg van de competitie.

In een interview met de RTBF erkende Mehdi Bayat dat de regering "een goede beslissing" had genomen door het definitieve einde van het voetbalseizoen in België aan te kondigen.

De voorzitter van de Belgische voetbalbond is van mening dat het nodig was om realistisch te zijn en "ook aan de gezondheid van de spelers te denken".

"Onze prioriteit blijft de gezondheidssituatie. We gaan de evolutie ervan volgen, een analyse maken met virologen en deskundigen en we zullen zien of we de trainingen midden juni kunnen hervatten, wat overeenkomt met fase 3 van de deconfiniëring," voegde hij eraan toe.

Mehdi Bayat hoopt dat de wedstrijden medio augustus kunnen worden hervat en overweegt twee oplossingen: een gesloten-deur-formule of een "hybride formule (met verminderde capaciteit in de stadions)".

Ook over de bekerfinale heeft de voorzitter van de voetbalbond zich uitgelaten. "Ik ben altijd voorstander geweest van het spelen van de bekerfinale, ongeacht de gevolgen van die wedstrijd voor Charleroi. Daarom had ik aan de regering gevraagd om tot 31 juli stop te zetten, aangezien pas op 3 augustus de ploegen voor de Europese competities moeten worden doorgegeven."