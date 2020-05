Titularis Anderlecht hint naar vertrek: "Als ik zo speel, komen de aanbiedingen wel"

Zoals we maandag al aangaven: er zullen titularissen vertrekken bij Anderlecht. De clubleiding beseft dat ze de kern door de huidige crisis niet bij elkaar kunnen houden. In die optiek heeft middenvelder Peter Zulj al een hint gegeven.

De 26-jarige Zulj is nog maar pas terug bij Anderlecht met een nieuwe geblondeerde coupe, maar in de Oostenrijkse media heeft hij een interview gegeven waarin hij zegt dat Anderlecht een "springplank" is naar hoger. “Als ik blijf spelen zoals de laatste maanden zullen er wel aanbiedingen komen”, liet hij weten.

Zulj kwam na een heel moeilijk begin toch in de ploeg en speelde de laatste wedstrijden sterk als verdedigende middenvelder. Anderlecht van zijn kant bekijkt elk bod dat er komt op eender welke speler. Ze willen dus meewerken als ze hun investering (2,5 miljoen) er dubbel en dik uitkrijgen.