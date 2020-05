Van Stayen naar Europese top? Contract bij Italiaanse grootmacht ligt klaar voor voormalig smaakmaker STVV

Takehiro Tomiyasu leverde Sint-Truiden een jaar geleden nog zo'n negen miljoen euro op en werd daarmee de duurste uitgaande transfer ooit voor de Truienaars. Een jaar later staat de Japanse verdediger alweer voor een mooie transfer.

Italiaanse media weten dat AS Roma onder de indruk is geraakt van de snelle verdediger. Tomiyasu wist dit seizoen te imponeren bij Bologna, waar hij zowel centraal als op rechts gepostuleerd werd.

Om de prijs te drukken is Roma bereid maar liefst drie spelers de omgekeerde beweging te laten maken. Roger Ibanez, Juan Jesus en ervaren rot Aleksandr Kolarov zouden de ranken van Bologna vervoegen.

Een jaar geleden speelde de 21-jarige verdediger nog voor Sint-Truiden. De Japanner was nog maar net gearriveerd in Sint-Truiden, maar ontpopte zich in een mum van tijd tot sterkhouder achteraan.