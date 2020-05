10 spelers die dit seizoen de eerste stap richting de Rode Duivels hebben genomen

Zinho Vanheusden, Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers,... de voorbije jaren zagen we enkele spelers debuteren en zich opwerpen tot kandidaat Rode Duivels. Bij Yari Verschaeren is dat zelfs al gelukt.

Ook dit seizoen hebben enkele spelers van zich doen spreken en aangetoond dat ze potentiële Rode Duivels zijn. Wij hebben een lijstje opgesteld van 10 spelers die dit seizoen voor het eerst hebben laten zien dat ze ooit in de voetsporen kunnen treden van Kevin De Bruyne of Eden Hazard.

Jérémy Doku

Misschien wel het grootste talent dat er momenteel op Belgische velden rondloopt. De piepjonge aanvaller liet al snel zien enorm explosief te zijn, maar moest nog hard werken aan zijn efficiëntie. In de laatste weken voor de coronacrisis was Doku enorm productief en het lijkt vanzelfsprekend dat Doku ooit het shirt zal aantrekken van onze Rode Duivels.

Charles De Ketelaere

Hij kreeg zijn vuurdoop tegen het grote PSG, maar vanaf zijn eerste minuten liet De Ketelaere al meteen zien een geweldige toekomst voor zich te hebben. De sierlijke middenvelder werkt hard en pikt alles goed op. Clement is lovend over De Ketelaere en wij ook.

Maarten Vandevoordt

De jonge doelman kwam niet in de ideale omstandigheden in doel te staan bij Racing Genk, maar dat was destijds bij Thibaut Courtois ook niet het geval. Vandevoordt liet meteen zien dat hij niet alleen een enorm goede doelman is, maar dat hij ook al enorm kalm blijft. Zo werd hij bijna de held op de Bosuil in de penaltyreeks.

Antoine Colassin

Toen Anderlecht zonder spitsen viel, lag alle druk op zijn schouders. Maar dat bleek geen probleem voor de jonge Colassin. Bij zijn debuut wist hij meteen te scoren in de topper tegen Club Brugge en dat bleef hij ook in de wedstrijden nadien doen. Als de jonge spits zich kan blijven ontwikkelen hebben we misschien wel een opvolger voor Romelu Lukaku.

Loïs Openda

Dat de toekomstige spits van de Rode Duivels niet per se van Anderlecht moet komen, bewees Loïs Openda. De jonge spits is aartsgevaarlijk met zijn enorme snelheid, maar moet wel nog wat aan zijn afwerking werken. Openda liet wel zien over enorm veel potentie te beschikken.

Marco Kana

Kompany vervangen, het is niet de gemakkelijkste job ter wereld. Toch deed de jonge Kana het iedere keer uitstekend. Van nature is Kana een middenvelder, maar ook achteraan in de verdediging is er een toekomst weggelegd voor de jongeling. Onder andere Juventus volgt Kana al op de voet en we hopen dat hij zich kan ontwikkelen tot Rode Duivel.

Maxime Busi

De verdediger kwam vorig seizoen al eens piepen, maar brak dit seizoen volledig door. In de ploeg van revelatie Charleroi kwam hij uitstekend tot zijn recht op de rechtsachterpositie. Een sterke verdediger, met veel uithoudingsvermogen en een vechtersmentaliteit, het is alsof de nieuwe Meunier al in aantocht is.

Arnaud Bodart

Naast Vandevoordt stond ook een andere doelman dit seizoen voor de grote doorbraak. Na het vertrek van Guillermo Ochoa werd Minkovic-Savic gehaald bij Standard, maar het was de jonge Arnaud Bodart die de plek onder de lat innam. En die gaf hij niet meer uit handen. Secuur en zonder franjes speelde de jonge Bodart zich in de ploeg van Michel Preud'homme.

Mike Trésor Ndayishimiye

Niet alleen in de Jupiler Pro League braken dit seizoen jonge Belgen door, ook in de Eredivisie leerden we een nieuw talent kennen. Mike Trésor was dit seizoen dé sensatie bij Willem II. De aanvallende middenvelder viel op met zijn snedige dribbels en aanvallende drive en staat aan het begin van een mooie carrière.

Daouda Peeters

Een doorbraak zat er nog niet in, maar wie uit dit lijstje kan zeggen dat hij dagelijks samen traint met Cristiano Ronaldo? Peeters zal ongetwijfeld veel leren uit zijn duels met de Portugees en kan met die ervaring zichzelf misschien opwerpen tot Rode Duivel.