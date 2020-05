Vlaams minister van Sport geeft voetbalfans hoop: "Dat is de richtdatum om opnieuw publiek toe te laten in het stadion"

De Belgische overheid besliste gisteren dat er voor 1 augustus geen voetbalwedstrijden zullen gespeeld worden. Voor volle stadions zullen we wellicht nog een tijdje langer mogen wachten. Ook Ben Weyts spreekt er zich over uit.

Ben Weyts is als viceminister-president en minister van Sport in de Vlaamse regering natuurlijk één van de bestuurders die mee zal beslissen over de heropstart van de voetbalwedstrijden.

"We volgen de gebeurtenissen de komende maanden op de voet op", klinkt het bij Weyts in VTM Nieuws. "Het is nog vroeg om te zeggen, maar laat ons hopen dat we vanaf 1 augustus terug kunnen voetballen."

Ook over publiek in het stadion wil de minister een richtdatum geven. "Ik heb al met verschillende mensen gesproken en we richten ons op 1 september om publiek toe te laten in stadions. Met de nodige maatregelen die nodig zijn natuurlijk."