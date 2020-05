Analist Snelders weet dat hij onpopulaire mening verkondigt, maar...: "Er gaan veel clubs sneuvelen... Ik wil geen tien keer Anderlecht-Club Brugge zien"

"Het is geen populaire mening, maar zo is het wel!" Eddy Snelders waarschuwt voor de gevolgen van de beslissingen van de Veiligheidsraad. Ook voor het voetbal: "Behalve vijf-zes clubs gaat iedereen in de problemen komen."

Tot 31 juli geen voetbal Eddy... "Ze hadden nog minder risico genomen als ze tot het einde van het jaar gezegd hadden. Ze gaan daarbij natuurlijk voort op de adviezen van de virologen, maar die hebben blijkbaar heel weinig voeling met de economie. Het was de makkelijkste oplossing. Zo ver mogelijk vooruit duwen... Alle hete patatten worden doorgeschoven."

Snelders heeft een mening die niet iedereen leuk gaat vinden, maar hij ziet catastrofale gevolgen. "Als we wachten tot er niemand meer besmet raakt of in het ziekenhuis belandt, dan zijn we ver van huis. Er zal altijd risico zijn. Maar - en ik spreek hier niet alleen over voetbal, maar ook over horeca en andere bedrijven die nog niet mogen heropstarten - de gevolgen hiervan gaan de jongere mensen voelen. Daar gaan bloedbaden volgen."

De rsz is nu peanuts voor de voetbalclubs

"Want wat als er straks weer nieuwe coronabesmettingen gaan komen? Dan gaat alles weer dicht. De voetbalclubs hadden zoveel schrik dat ze aan hun rsz-bijdragen gingen komen. Daar spreken we nu al niet meer van, dat zijn peanuts. Minder abonnementen, geen inkomsten uit matchen, niks..."

"Dat kan niet goed aflopen. Voor een paar clubs gaat het einde verhaal worden, vrees ik. Er zijn er vijf-zes die geen problemen gaan hebben, maar vanaf plaats 7-8 gaat iedereen het moeilijk krijgen. Ik ben benieuwd hoeveel ploegen er straks gaan overblijven. Ik wil wel graag een paar keer Anderlecht-Club Brugge zien, maar geen tien keer..."

Waarom is Duitsland anders dan België?

Snelders neemt het voorbeeld van Duitsland. "Daar heeft de überviroloog ook gezegd dat er dit jaar best niet meer gespeeld kan worden. Maar daar hebben ze dat naast zich neergelegd omdat ze weten dat het anders schlüss is. Waarom is Duitsland anders? Ze hebben zich voorbereid, ze zijn er klaar voor. Waarom kan dat hier niet? Zonder inkomsten ben je eraan. Als we nu het Albertkanaal en de Maas afsluiten, sterven ook alle bomen in de Ardennen. Dan heb je er die gaan zeggen: een stroompje hier of daar. Maar dat volstaat niet."

Snelders beseft dat hij hiermee tegen de publieke opinie ingaat. "Nee, dit is geen populaire mening, maar ik vind dat de pandemie veel te veel werd uitvergroot. In Amerika zeggen ze dat dit meer doden kost dan de Vietnamoorlog. Als ze dat procentueel zouden uitdrukken voor het coronavirus moeten er meer dan 100 miljoen mensen overlijden. Sorry, maar ik zie dit slecht eindigen. Niet alleen voor de voetbalclubs."