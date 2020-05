Nilis is een voorbeeldtrainer: "Het grappige is: als er een spelletje gespeeld werd, won Luc altijd"

Luc Nilis is op zoek naar werk nadat zijn contract bij VVV Venlo niet verlengd werd. De man heeft nog altijd een fantastische traptechniek en kan die overbrengen naar anderen, zoals getuigen hebben mogen merken.

Nilis is wel geen assistent die commandeert, hij geeft wel het voorbeeld. "Hij zal het zeggen als iets hem irriteert, maar hij is niet de man om een groep te begeesteren", klinkt het bij Robert Maaskant, die nog met hem werkte als hoofdtrainer, in Het Nieuwblad. "Hij is meer voor de individuele aanpak. In zijn hart is Nilis nog steeds een voetballer. Het grappige was: als er een spelletje gespeeld werd, won Luc altijd. Of dat nu bij penalty's, vrije trappen of tennisvoetbal was. Op termijn moet hij nog meer de stap naar het trainerschap zetten."

Maar zijn fenomenale traptechniek is hij dus nog niet kwijt, dat laat hij ook zien in het Nederlandse cafévoetbal met DEV-Arcen. "Het is voor ons de match van de week", aldus Stan Valckx. "Ik zie Nilis hier zelfs slidings doen, want mooiweervoetballers moeten we hier niet. Oké, hij is niet meer de snelste, maar legt nog ballen op een stropdas vanop 60 meter. Ongelofelijk wat hij nog kan met die rechter die ooit in twee gebroken was."