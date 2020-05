OFFICIEEL: Standard verbreekt contract overbodige ex-Rode Duivel

Standard heeft afscheid genomen van één van zijn overbodige spelers. Luis Pedro Cavanda verbrak in onderling overleg zijn contract met de Rouches.

"Onze club wenst de Belgo-Angolese verdediger succes toe in het verdere verloop van zijn profcarrière", klinkt het in een korte mededeling op de clubsite. Cavanda kwam dit seizoen geen enkele match in actie voor de Rouches en mocht zelfs niet meer meetrainen met de A-kern.

Cavanda kwam in 2017 naar Luik, eerst op huurbasis van Galatasaray. Aanvankelijk was hij er titularis en hij werd dan ook definitief overgenomen van de Turkse club. Maar sinds de komst van Michel Preud'homme lag hij duidelijk niet meer in de bovenste schuif.