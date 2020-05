Alle bevestigde interesse in Meunier op een rijtje: Italianen polsen, gesprekken met Mourinho én... een club die alle troeven al op tafel heeft gegooid

Thomas Meunier is gegeerd wild. Vooral in Italië en Duitsland ligt transfervrije Rode Duivel goed in de markt. Maar hoe zit het nu precies?

De voorbije dagen werd Thomas Meunier aan verschillende clubs gelinkt. Niet alle geruchten zijn correct. Hieronder lijsten we de bevestigde interesse alvast op.

Borussia Dortmund: alle kaarten op tafel

Gelb und Schwarz is al eventjes aan het onderhandelen met de entourage van Meunier. De voormalige sterkhouder van Club Brugge vindt er in Duitsland Thorgan Hazard en Axel Witsel terug.

Dortmund heeft ondertussen alle kaarten op tafel gegooid. Het contract is opgesteld, alle punten en komma’s zijn besproken. Het enige ontbrekende element is de handtekening van Meunier. De flankverdediger wil de opties nog eventjes openhouden.

Tottenham Hotspur. Of was het José Mourinho?

Het is vooral The Special One die Meunier naar Londen wil halen. In dat opzicht is het niet duidelijk of the Spurs zelf op de hoogte zijn van het telefoongesprek tussen Mourinho en Meunier.

Daniel Levy heeft namelijk de reputatie enkel jonge spelers met een ruime doorverkoopwaarde te willen aantrekken. Al heeft Meunier natuurlijk het voordeel dat hij einde contract is en er dus geen transfersom moet betaald worden.

De Italiaanse link?

Meunier wordt door de Italiaanse kranten regelmatig naar Internazionale FC en SSC Napoli geschreven. Meer dan enkele informele contacten tussen zaakwaarnemers onderling is daar niet van aan.

Meunier is nu eenmaal een speler met een uniek profiel, die daarbovenop de voorbije jaren bij een Europese grootmacht heeft gespeeld. Zoals hierboven vermeld: zijn contractstatus zorgt ervoor dat iedere sportief directeur hem wel ergens op een lijstje heeft staan.

En dan is er nog… PSG

De voorkeur van de Rode Duivel zelf ligt nog steeds in het Parc des Princes. Meunier is gelukkig in Parijs. Een wereldstad met een topclub, dicht bij huis én met Frans als omgangstaal.

Het is technisch directeur Leonardo die geen graten ziet in een nieuwe deal tussen PSG en de flankverdediger. Al zegt Meunier niet meteen ‘neen’ als er toch nog iets uit de bus zou vallen.