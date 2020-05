🎥 OFFICIEEL: Hupperts (ex-Lokeren) kiest voor symbolische club in de Eredivisie

Guus Hupperts kwam in 2016 toe in België, maar voetbalt na 80(!) wedstrijden in Lokerse loondienst volgend seizoen weer in zijn vaderlandse competitie.

De Nederlandse flankaanvaller was door het faillisement van Lokeren transfervrij en dus een opportuniteit voor menig club in deze coronacrisistijden. Het was al een tijdje duidelijk dat de 28-jarige rechtsbuiten zou terugkeren naar Nederland. VVV-Venlo trekt uiteindelijk aan het langste eind en heeft nu ook officieel bekendgemaakt dat Hupperts een contract heeft getekend bij de nummer dertien van de Eredivisie. Opmerkelijk daarbij is dat de overgrootvader van Hupperts aan de wieg stond van de oprichting van de Venlose Trots. 117 jaar later is er dus opnieuw een Hupperts opgenomen in de Venlose familie. 𝟕 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢 𝟏𝟗𝟎𝟑

Overgrootvader, 'De Lip van Toebosch', staat aan de wieg van de club V.V.V.



𝟖 𝐦𝐞𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎

Achterkleinzoon, genaamd Guus, tekent contract bij VVV-Venlo. #WelkomGuus pic.twitter.com/Mqvqw4QhnQ — VVV-Venlo (@VVVVenlo) May 8, 2020