Man City-speler lapt coronaregels opnieuw aan zijn laars en reageert als door een wesp gestoken: "Ik heb het gevoel dat ik gewoon lastiggevallen word"

Volharden in de boosheid noemt men dat dan. Kyle Walker werd opnieuw betrapt op het schenden van de lockdown-maatregelen. De international bijt wel van zich af in de Engelse pers.

Vorige week rekenden de Engelse tabloids zwaar af met Walker nadat hij een seksfeestje organiseerde samen met een vriend in zijn appartement. Nu bezocht de rechtsback zijn zus en ouders en respecteerde hij de regels van social distancing niet.

Walker riskeert een boete van 1000 euro, maar dat is niet wat hem het meest op de maag ligt: “Ik ben lang genoeg stil gebleven. Na het meest recente artikel over mij en mijn familie heb ik geen keuze dan te reageren", reageert de City-speler op zijn instagram.

"Ik ben net door één van de zwaarste periodes uit mijn leven gegaan, waar ik de verantwoordelijkheid voor neem. Maar nu heb ik het gevoel dat ik gewoon lastiggevallen word. Dit heeft niet alleen effect op mij, maar ook op mijn familie en kinderen.”

Geprikkelde reactie

“Ik ben inderdaad naar Sheffield gegaan om mijn zus een verjaardagskaartje en een cadeau te geven, maar ook om te kunnen praten met één van de weinige mensen die ik vertrouw. Ze gaf me een knuffel om me te tonen dat ze me graag ziet. Wat moet ik doen? Haar wegduwen? "

"Daarna ging ik naar mijn ouders om eten op te pikken. Dit zijn zeer lastige maanden voor hen. Als ik door een moeilijke periode ga, dan zij ook. Wat hebben mijn ouders en zus misdaan? Waarom wordt hun privacy geschonden door de fotografen die me volgen? Ik heb constant het gevoel dat ik gevolgd word. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis, waarom zou mijn familie zich ook zo moeten voelen?”