Liever een topploeg in België of een avontuur in het buitenland? Jean Butez laat zich uit over zijn toekomst

Er is geen twijfel meer mogelijk. Jean Butez zal Moeskroen op het einde van het seizoen verlaten. Het is alleen nog niet duidelijk naar welke club hij zal trekken. In het verleden hadden al enkele Belgische topclubs interesse, maar ook een buitenlands avontuur behoort tot de mogelijkheden. Jean Butez heeft twee zeer goede seizoenen gehad bij Moeskroen en hij zou nu voor een mooie transfersom moeten zorgen. Hij bevestigt ook dat zijn management de deur naar een nieuw avontuur voor hem heeft geopend, in een interview bij Proximus en la Dernière Heure. Maar wat betreft de identiteit van zijn volgende club staat de Fransman, die drie jaar geleden via LOSC naar België kwam, open voor discussie. "Tussen de Pro League en het buitenland? Ik heb geen voorkeur", zegt hij. Anderlecht Voor Jean Butez is het belangrijk om een plaats te hebben tussen de palen. "Ik ben meer geïnteresseerd in spelen, dus het hangt af van wat ik aangeboden krijg. Ik heb zoveel plezier op het veld dat ik niet op de bank wil zitten." En op dit moment is maar één ding zeker: Jean Butez heeft geen idee waar hij naartoe gaat, maar hij heeft wel al gesproken met een Belgische topclub. "er zijn informele gesprekken geweest met Anderlecht, maar daar bleef het voorlopig bij."



