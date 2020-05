STVV strikt zijn eerste 'transfer' voor volgend seizoen

Na de beslissing van de regering zit de Jupiler Pro League er voor dit seizoen zo goed als op. Bij Sint-Truiden zijn ze al bezig aan de uitbouw van de spelerskern voor volgend seizoen.

Aan uitgaande zijde verlaat de uitgeleende Endo de club. De Japanner kwam dit seizoen op huurbasis uit voor VfB Stuttgart en wordt ook definitief overgenomen door de Duitsers. Ook de jonge doelmannen Tibo Herbots en Maxime Wenssens namen al afscheid van Stayen.

Nu is er ook nieuws aan inkomende zijde. De Kanaries nemen namelijk Chris Durkin definitief over van DC United. De 20-jarige Amerikaan liet zich positief opvallen in zijn twaalf matchen bij de hoofdmacht: "Zijn prestaties overtuigden de club voor een langere samenwerking", klinkt het.