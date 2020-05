Ook in Frankrijk wacht juridisch getouwtrek: "Volgend seizoen 22 ploegen in Ligue 1"

In Frankrijk trekt SC Amiens naar de rechtbank. De club degradeerde uit de Ligue 1, terwijl er nog tien wedstrijden te spelen waren. De oplossing voor Amiens is simpel: geen degradanten en dus volgend seizoen 22 ploegen in de Ligue 1.

In Frankrijk wordt tot september niet meer gevoetbald, waardoor er een streep werd getrokken door huidig seizoen. Dit betekende dat Amiens, net als Toulouse, als nummer 19 naar de Ligue 2 zou degraderen. L'Equipe laat weten dat de club daarom dinsdag naar de rechtbank stapt om de degradatie te annuleren. De oplossing voor volgend seizoen zou dan een competitie met 22 ploegen zijn. De twintig ploegen van dit seizoen, plus Lorien en Lens, de promovendi uit Ligue 2. De trainer van Amiens is trouwens Luka Elsner, die tot vorig seizoen furore maakte bij Union. Onze landgenoot Isaac Mbenza werd door Huddersfield in de wintermercato uitgeleend aan Amiens. Hij speelde er drie wedstrijden.





