Hondstrouwe verdediger van Juventus maakt Balotelli en Felipe Melo helemaal af: "Het slechtste van het slechtste"

Giorgio Chiellini gaat in zijn autobiografie 'Io, Gorgio' geen heikele thema's uit de weg. Vooral Mario Balotelli en Felipe Melo moeten het ontgelden. De twee waren het voor hem niet waardig om voor De Oude Dame te spelen.

Chiellini wond er in een interview met La Repubblica geen doekjes om. "Ik ben vooral erg teleurgesteld in twee spelers, zoals je ook zal lezen in mijn boek. Mario is een negatief persoon, zonder enig respect voor de groep. Tijdens het toernooi om de Confederations Cup van 2013 in Brazilië was hij nooit bereid om iemand te helpen. Hij verdiende echt een klap in zijn gezicht. Er waren mensen die zeiden dat hij bij de vijf beste spitsen van de wereld hoorde, maar voor mij heeft hij nooit bij de toptien of zelfs de toptwintig gezeten."

Maar de Braziliaanse middenvelder kreeg er nog harder van langs. "Felipe Melo was echt het slechtste van het slechtste. Ik kan niet tegen mensen die geen respect hebben, die altijd tegendraads willen zijn. Met Felipe Melo in de buurt was het altijd mogelijk dat er een gevecht zou uitbreken. Ik heb dat ook tegen de directeuren gezegd: hij was een rotte appel. Ik ben echt niet met iedereen bevriend, maar deze twee spelers gingen voorbij aan alle grenzen."