Standard lijkt vervanger van Vanheusden al gevonden te hebben

Standard maakt werk van volgend seizoen. Moussa Sissako, die tijdens de wintermercato gehuurd werd van PSG, zal naar alle waarschijnlijkheid in Luik blijven. Hoewel hij nog geen minuut in de hoofdmacht van de Rouches speelde, werd zijn aankoopoptie gelicht.

Het was al langer duidelijk dat de toekomst van Moussa Sissako (19) bij Standard lag. De jonge centrale verdediger heeft Preud'homme en co in zijn korte uitleenbeurt blijkbaar overtuigd. Standard zou namelijk de aankoopoptie, die geschat wordt op zo'n 500 000€ lichten. Dat bevestigt althans RMC Sports.

Ondanks zijn enorme fysieke presence moest Sissako zich vooralsnog tevreden stellen met een plaatsje bij de beloften. Hij speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van de Rouches.

Hoe dan ook, met het nakende vertrek van Zinho Vanheusden liggen er mogelijkheden centraal in de verdediging van de Rouches. Mogelijk profiteert deze beloftevolle verdediger daar volgend seizoen van.