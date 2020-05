Ex-Standardspeler Anthony Knockaert gekant tegen idee van heropstart: "Absurd wat zich afspeelt in Duitsland"

Franse vleugelspeler Anthony Knockaert is bang om een geliefde te infecteren als hij het virus oploopt tijdens een mogelijke hervatting van de competities in Engeland.

Anthony Knockaert wil dat het seizoen geschrat wordt. Volgens de ex-speler van Standard moeten de spelers ook inspraak krijgen in een mogelijke herstart. "Ik denk niet dat het de beste beslissing zou zijn om door te spelen", zei de Fransman bij The Sun. "We hebben allemaal een gezin thuis. Ik ben 28 jaar en heb kinderen. Het maakt je bang. Als ik het virus krijg, kan ik het doorgeven aan mijn geliefden en dat kan gevaarlijk zijn. Er zijn spelers die wel heel graag opnieuw op het veld willen staan en risico's wilen nemen", beweert de vleugelspeler van Brighton die uitgeleend is aan Fulham.

"Als we zouden hernemen, zou ik er vol voor gaan. Maar als ik mijn mening moet geven, ben ik tegen een heropstart. Volgens mij moeten de spelers zelf inspraak kunnen hebben in wat ze verkiezen. De regering en de competities beslssen dingen, maar aan ons wordt niets gevraagd. Het is belachelijk dat ze niet naar onze mening vragen."

"Ik heb al drie kampioenschappen geschrapt zien worden: in België, Nederland en Frankrijk hebben ze volgens mij de juiste beslissing genomen. Nu moeten we kijken wat ze in de andere landen gaan doen. In Duitsland gaan ze binnenkort hernemen, maar dat vind ik absurd. En voornamelijk gevaarlijk voor de samenleving en de spelers", besluit Knockaert.