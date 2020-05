Derde ploegmaat van Trossard besmet bij Brighton

Bij Brighton & Hove Albion heeft een nieuwe coronatest opnieuw een nieuwe besmetting aan het licht gebracht. Het is al de derde speler van de staartploeg die positief test.

"Ondanks alle voorzorgen die we de voorbij week genomen hebben en de spelers geen specifieke training afgewerkt hebben, testte er jammer genoeg weer iemand positief", bevestigde berstuurslid Paul Barber aan Sky Sports. Welke spelers er positief getest hebben, is niet bekend. Bij Brighton speelt de ex-Genkspeler Leandro Trossard. Maar ook andere oude bekenden zoals doelman Ryan en Izquierdo.

Ondertussen blijft de Premier League nog in dubio over het herspelen van de competitie. De ene maatregel na de andere wordt voorgesteld, maar volgens velen is er nog geenenkel concreet plan. Ze zullen in Engeland ongetwijfeld de situatie in Duitsland op de voet volgen. De Bundesliga trekt zich op 16 mei normaal gezien opnieuw op gang.