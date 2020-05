Belgische voetbalbond bekijkt opties om licentieprocedure te hervormen na BAS-uitspraak over Moeskroen

De KBVB reageerde al dat het zich niet zou neerleggen bij de beslissing van het BAS om een licentie toe te kennen aan Moeskroen. Zondag reageerde Gilbert Timmermans, lid van de raad van bestuur van de KBVB, bij Belga.

Voor de 5e keer op 6 jaar tijd wist Moeskroen zijn licentie te verkrijgen via het BAS. Tegen alle verwachtingen in deze keer aangezien de KBVB sterke aanwijzingen heeft dat Moeskroen geen recht heeft op een licentie omdat de club in handen zou zijn van makelaars. Daarom was de verbazing dan ook groot bij de Belgische voetbalbond toen bleek dat Moeskroen gewoon groen licht gekregen had van het BAS. De KBVB was het "principieel oneens" met de beslissing van het BAS.

Opties bekijken om procedure te hervormen

CEO Peter Bossaert stuurde zaterdag ook al een mail naar de raad van bestuur om te bekijken hoe ze de licentieprocedure enigszins kunnen hervormen. "We zullen bekijken of dat nodig is", beweert Timmermans. Hij zegt wel dat iedereen meot afwachten tot we de motivering van het BAS kennen.

Volgens Timmermans valt de KBVB echter niets te verwijten. "Het reglement is duidelijk: makelaars mogen niets te zeggen hebben binnen een voetbalclub", zet hij. Tot enkele jaren geleden bestond er nog een Licentiecommissie Hoger Beroep waarbij clubs een licentieweigering konden aanvechten, maar in 20131-2014 werd het BAS als officieel beroepsorgaan erkend om te vermijden dat clubs naar de rechter zouden stappen.