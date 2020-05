Fantastisch nieuws voor Yannick Thoelen: doelman KV Mechelen vader geworden van een zoon

Yannick Thoelen en Kim Vandoninck hebben vandaag fantastisch nieuws de wereld in gestuurd. De doelman KV Mechelen is namelijk vader geworden van een zoon.

Het is geweldig nieuws voor de doelman en zijn vriendin, want ze zijn de voorbije maanden door een zware periode moeten gaan. 14 maanden geleden verloren ze namelijk hun dochter Lia twee uur nadat ze geboren was. Op het veld liep Thoelen dan weer een kruisbandblessure op bij KV Mechelen.

Ze zijn dus ouders geworden van een zoon. Noa is de naam. Thoelen publiceerde een mooie tekst op Instagram. "Het is niet te beschrijven hoe blij we met jou zijn." Voor Kim Vandoninck was het misschien wel de mooiste cadeau die ze op moederdag kon krijgen.