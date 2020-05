Killian Overmeire is zijn spullen gaan halen op Daknam: "Als aanvoerder probeerde ik alles op te lossen, terwijl er in feite geen oplossing was"

Killian Overmeire is opgeleid in Lokeren en daarna is hij nooit meer van club veranderd. Een feit dat zeldzaam genoeg is om te worden onderstreept in het huidige voetbal. De centrale middenvelder wordt gezien als een legende in het Waasland.

In totaal speelde de Belgische middenvelder 493 wedstrijden voor Sporting Lokeren. Hij heeft dit seizoen echter zijn laatste wedstrijden in het Daknamstadion gespeeld. Hij zal (voorlopig?) niet meegaan in het verhaal van Lokeren-Temse. Sporza ontmoette hem toen hij naar Daknam ging om zijn laatste spullen op te halen. Overmeire, nu 34, gaf een emotioneel interview: "Het is een heel vreemd gevoel. Ik ben nog steeds boos, maar ik kan er niets aan doen. De coronacrisis heeft me in staat gesteld de zaken te relativeren en de druk een beetje te verminderen. Als aanvoerder probeerde ik alles op te lossen, terwijl er in feite geen oplossing was", betreurt de clublegende.