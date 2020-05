Uiteraard slaat Balotelli terug naar Chiellini: "Jij vreemde aanvoerder"

Giorgio Chiellini spaart in zijn biografie twee ex-ploegmaats niet. Mario Balotelli en Felipe Mello kregen er duchtig van langs. Maar Balotelli laat zoiets niet gewoon passeren...

"Mario is een negatief persoon, zonder enig respect voor de groep. Tijdens het toernooi om de Confederations Cup van 2013 in Brazilië was hij nooit bereid om iemand te helpen", klinkt het in een voorpublicatie in La Repubblica. "Hij verdiende echt een klap in zijn gezicht. Er waren mensen die zeiden dat hij bij de vijf beste spitsen van de wereld hoorde, maar voor mij heeft hij nooit bij de toptien of zelfs de toptwintig gezeten."

Het duurde niet lang of Balotelli had een Instagram-antwoord klaar: "Ik heb tenminste de eerlijkheid en moed om dingen in het gezicht van mensen te zeggen", aldus de 29-jarige aanvaller. "Jij hebt zoveel kansen gehad om dat te doen sinds 2013, om je dus als een echte man te gedragen."

"Maar dat deed je niet. Wie weet wat je ooit zal zeggen over je huidige ploeggenoten, jij vreemde aanvoerder. Als dit is hoe een kampioen zich opstelt, dan ben ik het liever niet. En ik heb nog nooit een gebrek aan respect getoond voor het shirt van de nationale ploeg."