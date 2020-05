Bondscoach over de reis met de Rode Duivels: "In 2016 mocht deze groep zich niet de Gouden Generatie noemen"

Roberto Martinez heeft tegenwoordig ook wel wat tijd te veel en laat zich makkelijk overhalen om een interview te geven. Bij de BBC heeft hij gesproken over zijn reis als bondscoach van de Rode Duivels...

Martinez wou van België een winnend team maken en dat is gelukt. "Met de Rode Duivels hebben we een lange reis afgelegd. Toen ik begon in 2016 was het een gouden generatie die nog geen reden had om zich zo te noemen. Dat bracht veel druk met zich mee. Dus moesten we van een mooi team ook een winnend team maken", vertelt hij.

"Een gouden generatie moet de beste generatie zijn die een land ooit heeft gehad. In Mexico 1986 werd België vierde op het WK. Dus hebben we een pad uitgestippeld om een team te creëren dat samen kon afzien. Met de derde plaats in Rusland in 2018 is het nu echt de gouden generatie van België. Dat maakt het gemakkelijk om om te gaan met de druk."

Ook de mentaliteit is veranderd, meent hij. "Kijk maar naar de wedstrijd tegen Japan. We kwamen 2-0 achter en dat overleef je meestal niet op een WK. Maar dit team slaagde er nog in om te winnen met 3-2. Twee invallers hebben gescoord. Dan zie je elementen van een heel goede groepsmentaliteit."