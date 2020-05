"Ik was van plan om 14 dagen bij Lukaku te slapen": ploegmaat wist niet waarheen tijdens lockdown

De verfijnde Deen, die op een zijspoor belandde bij Tottenham, probeerde met een wintertransfer zijn carrière te herlanceren. Het coronavirus gooide roet in het eten voor Eriksen, die moeite had met de regels.

Eriksen beschikte nog niet over een woning wanneer Italië in lockdown ging. In de Italiaanse media vertelde de Deen over zijn penibele situatie. "Ik wist niet waar ik naartoe moest, dus ik dacht op een gegeven moment dan maar om 14 dagen te gaan logeren bij Romelu Lukaku of Ashley Young."

"Maar ik moest een andere oplossing zoeken, want zij hebben een familie. Ik verbleef dan maar in het complex van de club, samen met de kok en enkele leden van de staf."

Daarnaast werd de Deen op de vingers getikt door de Italiaanse politie. "Ik ging een wandelingetje maken, wanneer ik plots werd tegengehouden door de politie. Het was beschamend, want ik praat amper Italiaans en wist niet wat wel en niet mocht."