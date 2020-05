OFFICIEEL: De handtekeningen zijn gezet, KAA Gent haalt Anderlecht-doelman in huis

De handtekeningen zijn gezet. Davy Roef verlaat RSC Anderlecht en gaat voor KAA Gent voetballen. Al lijkt de doelman ook in Oost-Vlaanderen tweede viool te moeten spelen.

De transfer van Davy Roef naar KAA Gent was al een tijdje rond, maar door de coronacrisis was het niet eerder mogelijk om medische proeven af te leggen en de handtekeningen te zetten.

Dat is inmiddels gebeurd. De Buffalo's nemen de doelman transfervrij over van RSC Anderlecht. Hij tekende een contract voor drie seizoenen in de Arteveldestad. In Brussel was Roef de voorbije maanden doublure van Hendrik Van Crombrugge.

Al lijkt hij ook in Gent allesbehalve zeker te zijn van zijn plaats onder de lat. "Hij begint op gelijke voet met Thomas Kaminski", liet Ivan De Witte zich al ontvallen. "Al denk ik dat hij wel eerste doelman zal blijven."