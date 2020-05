Hoe onafhankelijk zijn BAS-arbiters? "Het is niet zo dat ze geen netwerk hebben"

De beslissing van het BAS om Moeskroen alsnog een proflicentie toe te kennen, deed andermaal de wenkbrauwen fronsen. Steeds meer stelt men vragen bij de werking van dit apparaat.

Sinds 2013-2014 is het BAS in het leven geroepen als laatste beroepsorgaan. Ze worden gefinancierd door de bond, dat afgelopen weekend bij monde van CEO Peter Bossaert een veeg uit de pan kreeg.

Vraag is hoe onafhankelijk de 59 arbiters van het BAS zijn. Ze leggen allemaal een onafhankelijkheidsverklaring af. De arbiters bestaan voornamelijk uit advocaten, maar ook uit financiële experts, magistraten, artsen, bedrijfsrevisoren etc.

HLN ging ten rade bij een anonieme juridische bron: "Advocaten zijn het gewend om partijdige standpunten te verdedigen. In wezen zijn ze niet opgeleid om recht te spreken."

Het gaat zelfs verder: "Het is niet goed dat sommigen in de zakenwereld zitten. Ook al handelen ze in eer en geweten, het is niet zo dat ze geen netwerk hebben. Zeker in het voetbal kent iedereen jan en alleman. Ze krijgen uitnodigingen, zitten in de tribunes en komen op recepties."