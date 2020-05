Officieel: Lommel overgenomen door holding achter Manchester City

Wat al enkele dagen in de lucht hing, is nu ook officieel bevestigd. Lommel wordt overgenomen door City Football Group, de holding achter Manchester City.

City Football Group heeft de meerderheid van de aandelen verworven. Lommel komt dus officieel in handen van de holding.

Bij Lommel zijn ze erg verheugd met het nieuws. "Wij zijn erg blij dat City Football Group voor Lommel gekozen heeft. De toekomst van de club is verzekerd. We kijken ernaar uit om samen te werken en zo Lommel SK vooruit te helpen. We zijn enorm onder de indruk van de aanpak, filosofie en jarenlange ervaring van City Football Group."

Het geraakte ondertussen ook al bekend dat huidig voorzitter Paul Kerkhofs actief zal blijven binnen de club. De voorzitter krijgt een plek in het nieuwe bestuur.