Het had niet veel gescheeld of Van Dijk was nooit profvoetballer geworden: "Ik was gewoon niet goed genoeg"

Wereldwijd wordt hij ondertussen gezien als de beste verdediger, maar het had niet veel gescheeld of Virgil Van Dijk was nooit profvoetballer geworden.

In een interview met Sky Sports kijkt Van Dijk terug op een moeilijke periode. "Ik was 16 jaar en ik kreeg te horen dat ik niet zou mogen doorgaan naar de volgende leeftijdscategorie. Ik zat telkens op de bank, want ik was gewoon niet goed genoeg." "Gelukkig kreeg ik die zomer een groeispurt en sindsdien was ik ook telkens aanvoerder van het team", zei Van Dijk. Het draaide allemaal nog goed uit en ondertussen zit de verdediger bij Liverpool. "Ik ben erg blij met mijn keuze voor Liverpool, het is de goede gebleken. Dat wist ik toen ik na zes maanden al de Champions League-finale speelde", doelt Van Dijk op de met 3-1 verloren finale tegen Real Madrid. "Veel fans vroegen me om bij Liverpool te tekenen. Dat maakte het ook zo speciaal om mijn debuut te maken tegen Everton, dat zal ik nooit meer vergeten."