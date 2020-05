Voorzitter Waasland-Beveren ziet steeds meer draagvlak voor 18 ploegen in 1A: "Maar ik ga nog geen victorie kraaien"

Een competitie met 18 ploegen zonder play-offs: dat lijkt hoe langer hoe meer de uitkomst te worden voor volgend seizoen. Het zou Waasland-Beveren goed uitkomen. Dat zou immers betekenen dat het nummer 16 uit de huidige jaargang niet moet degraderen.

Afgelopen weekend stuurde Club Brugge een veelbesproken mail om een stemming te organiseren omtrent een competitie met 18 ploegen. Iets wat Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, als muziek in de oren klinkt.

"Ik heb dit weekend hoopgevende signalen gekregen, maar ik ga nog geen victorie kraaien", bekent hij aan het Nieuwsblad. "Het draagvlak voor een competitie met achttien ploegen is weer wat groter geworden."

De mail van Club Brugge viel, los van de inhoud, niet bij iedereen in goede aarde. Er is namelijk een werkgroep die zich over deze kwestie buigt.