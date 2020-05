Abonnementen Club en KVM vliegen de deur uit: "Onze fans weten waar ze voor betalen, eender wat er gebeurt"

Club Brugge en KV Mechelen zijn momenteel de eerste clubs die met hun abonnementenverkoop begonnen zijn, ondanks dat ze niet weten hoeveel matchen ze gaan kunnen aanbieden in het stadion. Maar desondanks loopt het als een trein.

12.000 verkochte abonnementen bij Club Brugge, dat wel 5 procent korting via de Club ID aanbiedt voor elke match die achter gesloten deuren wordt gehouden. “De verklaring is simpel”, zegt Kirsten Willem, woordvoerder van Club Brugge, in Het Nieuwsblad. “Iedereen wil zeker zijn van zijn zitje volgend seizoen. Er is het vooruitzicht op een nieuwe Europese campagne en niemand wil het risico lopen die te missen. Daarnaast zijn onze supporters ook erg loyaal: de beste van het land.”

Ook bij KV Mechelen: 2.000 abonnementen in vijf dagen de deur uit. Daar kunnen ze tot 22 procent besparen als ze vroeg beslissen. “Onze communicatie daarover is glashelder”, zegt algemeen directeur Frank Lagast. “In het No Matter What-abonnement dat we nu aanbieden, weten onze supporters waarvoor ze betalen. Wat er ook gebeurt.”