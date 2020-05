Vanhaezebrouck niet verbaasd over licentie Moeskroen: "Sinds KV Mechelen gezien wat opgenomen gesprekken waard zijn"

Iedereen in de voetbalwereld was verbaasd dat Moeskroen zijn licentie kreeg van het BAS. Iedereen behalve Hein Vanhaezebrouck blijkbaar. "Iedereen had dat moeten weten..."

"Ik vind het vreemd dat iedereen zo verbaasd is over de uitspraak van het BAS", zegt hij bij Sporza. "Blijkbaar zijn er een aantal opgenomen gesprekken, maar sinds het voetbalschandaal met o.a. KV Mechelen hebben we gezien wat opgenomen gesprekken waard zijn."

"Eigenlijk moest iedereen op de hoogte zijn dat Moeskroen wellicht opnieuw een licentie zou krijgen. Ik ben niet verbaasd. Het BAS redeneert niet gevoelsmatig. In het BAS zitten advocaten en magistraten en die kijken naar de letter van de wet."

Vanbaezebrouck vindt ook niet dat de KBVB nu naar de burgerlijke rechtbank moet trekken. "De bond is altijd ingegaan tegen clubs die naar de burgerlijke rechtbank wilden stappen. Het voordeel aan het BAS is dat je snel een uitspraak hebt. Via andere wegen in het Belgische rechtssysteem heb je binnen het jaar geen uitspraak, terwijl je dat in voetbal of andere sporten wel nodig hebt om verder te kunnen."