Noorderburen slaan terug: "Toen de Nederlandse voetbalwereld rollebollend over straat ging smulden de Belgische media daar volop van"

Iets te veel gelachen met wat er in Nederland gebeurde na de nietigverklaring van de competitie? Nog geen week later is het in België van hetzelfde laken een broek en dreigt er ook een openlijke oorlog binnen de verzameling profclubs.

Zo schrijft Voetbal International: "De beëindiging van het Pro League-seizoen begint uit te draaien op een ware soap. Richting de vergadering van komende vrijdag worden de clubs het maar niet eens over wat er moet gebeuren met de huidige tussenstand." "Toen de Nederlandse voetbalwereld rollebollend over straat ging over het veelbesproken besluit van de KNVB om geen promotie en degradatie toe te passen, smulden de Belgische media daar volop van. Maar inmiddels is bij onze zuiderburen ook niet bepaald sprake meer van eensgezindheid en begint de afwikkeling van de Pro League een soap te worden."