Werkgroep begint eraan: "Het mailverkeer van Club en Standard heeft het er niet makkelijker op gemaakt"

Weinigen zouden in de schoenen van de werkgroep van de Pro League willen staan. Philippe Bormans, CEO van Union, kijkt er echter naar uit. Dat zei hij net voor de eerste samenkomst.

"Het wordt een leuke week", zei hij bij VTM. “Het mailverkeer van Club en Standard heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Het was leuk geweest als dat allemaal binnenskamers was gebleven, maar dat is de stress en de tijden van dit moment die dat zo maakt."

De werkgroep moet tegen vrijdag een voorstel klaar hebben waar zowat iedereen zich kan in vinden. "We beginnen er met goeie moed aan en ik hoop dat we de komende drie dagen er uit geraken. “Er zijn nog heel veel mogelijkheden. Alle kaarten liggen op tafel. Ik verwacht nog veel gesprekken en hoop daar wel alles binnenskamers van te houden en dan komen we er zeker wel uit.”