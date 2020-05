De terugkeer van RWDM in het profvoetbal is een feit: "Wij zijn een meerwaarde"

Virton heeft geen licentie gekregen en dat betekent dat RWDM virtueel weer deel uitmaakt van het Belgisch profvoetbal. De derde in eerste amateur heeft zijn licentie wel en keert dus terug bij de elite.

RWDM heeft de voorbije decennia door heel wat troebel water moeten zwemmen, maar beoogde sinds twee jaar een terugkeer naar het profvoetbal. Voorzitter Thierry Dailly is gelukkig: "Vandaag hebben we zekerheid: we gaan weer deel uitmaken van de 24 professionele clubs. Nu is het aan de Pro League om die 24 in te delen", aldus Dailly bij Sudpresse.

Dailly heeft samen met zijn team een hoop werk verzet om dit te bereiken en rekent zich klaar voor 1B. "Ik heb geen schrik om te zeggen dat we een meerwaarde zullen zijn voor 1B. Enkel al voor onze supporters, die bij elke uitmatch met 5 à 600 aanwezig zijn."