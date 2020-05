Mertens kan voor twee jaar tekenen en gaat jaarlijks vijf miljoen euro verdienen

De eerste contractaanbieding ligt officieel op tafel. Het is niet die van Napoli, maar die van Inter Milaan. De club van Romelu Lukaku brengt sterk verbeterde voorwaarden op tafel voor Mertens.

Mertens had na zeven jaar trouwe dienst bij Napoli gehoopt op een laatste fel verbeterde contract, maar Napoli wou enkel verlengen aan dezelfde voorwaarden. Daardoor loopt Mertens straks gratis de deur uit.

Waar de toekomst van Mertens ligt is nog lang niet duidelijk, maar de eerste contractaanbieding is wel al binnen. Inter Milaan stelt Mertens een contract voor twee seizoen voor, waarbij hij jaarlijks vijf miljoen euro opstrijkt. Dat is een miljoen meer dan zijn huidig contract.

Het is Inter menens in de strijd om Mertens, maar ook Chelsea zet alles op alles om de kleine Belg naar Londen te halen. Volgens Corriere del Mezzogiorno zou Frank Lampard erop hebben gestaan om de onderhandeling met Mertens zelf uit te voeren.

De Engelse legende wil namelijk laten blijken aan Mertens hoe gevorderd de interesse van Chelsea is. In tijden van Corona zijn transfervrije spelers enorm gewild. Zo zouden Inter en Chelsea moeten strijden met AS Roma, AS Monaco, Arsenal, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, PSG en Tottenham om Mertens aan te trekken.