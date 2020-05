Nieuwe sextape-schandaal in de maak, Argentijnse superster dient klacht in

Ezequiel Lavezzi zit in vieze papieren. De Argentijnse aanvaller beleeft niet meteen het rustigste pensioen van alle voetballers.

Na enkele jaren grof geld verdien te hebben in China had Lavezzi zich waarschijnlijk wel iets anders voorgesteld bij zijn voetbalpensioen, maar de Argentijn is betrokken in een nieuw sextape-schandaal.

Sterker nog, Lavezzi speelt een hoofdrol in het schandaal dat Argentinië niet onbewogen laat. Net als in de zaak met Valbuena is Lavezzi het slachtoffer dat afgeperst wordt.

Via verschillende Instagram-accounts ontvangt Lavezzi chantageberichten waarin zou staan dat ze seksvideo's en foto's zullen lekken. De hackers vragen 5.000 euro per foto, al is nog niet duidelijk over hoeveel foto's en video's het gaat.

Lavezzi heeft al een klacht ingediend. De Argentijn wil dat het beeldmateriaal niet publiek geraakt. Bronnen dichtbij het blad dat het schandaal aan het licht bracht weten dat de hackers het beeldmateriaal zo specifiek konden beschrijven dat er geen twijfel bestaat dat het echt is.