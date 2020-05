Eric Gerets ondervindt nog steeds problemen van hersenbloeding in 2012: "Ik slik vijf pillen per dag"

Eric Gerets kreeg in 2012 een hersenbloeding en de oud-Rode Duivel is daar nog steeds niet van hersteld. Acht jaar later worstelt hij nog steeds met zijn gezondheid.

"Vij pillen per dag slik ik. Bloedverdunners, pillen voor een te hoge of te lage bloeddruk, een pil voor mijn cholesterol. En aan het eind van de dag voel ik mij nog even duizelig als ervoor. Die pillen werken voor geen meter", is Gerets duidelijk.

"Het probleem is dat ik die hersenbloeding heb gehad in 2012 en dan nog heb doorgewerkt tot 2015, omdat ik er weinig last van ondervond. Maar sinds ik op pensioen ben is het alleen maar erger geworden. Ik tackle de laatste tijd vaak, maar er is alleen geen bal in de buurt te zien. Zo vaak val ik op mijn gezicht", ziet Gerets er de humor van in.

Maar Gerets hoopt toch vooral dat het snel weer beter gaat. "Het is niet leuk om elke dag met schrik te moeten leven. Ik leef te graag om daar aan te moeten denken. Als de situatie verergert, tja..."

"Maar daar moeten we niet aan denken. Het is goed dat ik er nog ben. Daar probeer ik volop van te genieten", sluit Gerets af.