Lommel SK verwelkomt twee bestuurders van City Football Group: "We hopen sterk bij te dragen aan de club, het land en de reeks"

De raad van bestuur van Lommel wordt vervoegd door twee mensen van City Football Group, de investeringsmaatschappij die de club heeft overgenomen en ook Manchester City in de portefeuille heeft.

Woensdag vond in de raadzaal van Stad Lommel een virtuele persconferentie gehouden, waarbij de overname door City Football Group (CFG) werd beklonken. "De toekomst van het voetbal in de Noorderkempen ziet er goed uit", liet CEO Paul Kerkhofs optekenen. Hij blijft betrokken in de raad van bestuur.

Maar er is volgens Het Nieuwsblad ook plaats voor twee nieuwe gezichten van CFG in die RvB. bedrijfs­jurist Simon Cliff en financieel directeur Andy Young. "Er werd verwezen naar een nieuwe baby, maar wij zien Lommel SK eerder als ons jongste broertje van de negen kinderen van de City-familie", citeerde de krant de nieuwkomers.

"Dankzij onze kapiteins Vincent Kompany en Kevin De Bruyne kent iedereen de kwaliteit van het Belgische voetbal. We hopen sterk bij te dragen aan de club, het land en de reeks. Het is ook voor ons een leerproces. We kijken ernaar uit om samen sterker te worden."