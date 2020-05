Dele Alli in eigen huis met geweld overvallen en bedreigd met een mes

Dele Alli is dinsdagnacht het slachtoffer geworden van een gewapende overval bij hem thuis. Terwijl de middenvelder van Tottenham, zijn broer en hun partners thuis waren probeerden de inbrekers hun slag te slaan.

De aanwezigen werden met een mes bedreigd en de Engelse international kreeg zelfs een slag in het gezicht. Alli kwam er met een paar lichte verwondingen van af. De daders gingen er met juwelen en horloges vandoor.

Woensdag liet de Spurs-speler weten dat hij oké is na de "verschrikkelijke gebeurtenis".

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.